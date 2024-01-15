У МЗС Китаю прокоментували відсутність на зустрічі щодо "формули миру"

Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні, та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством над пошуком шляхів політичного врегулювання. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи відсутність представника Китаю на зустрічі щодо Української формули миру в Давосі, повідомляє Укрінформ.

"Китай підтримує зв’язок зі сторонами конфлікту та продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання кризи", - сказала Мао.

За її словами, позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

"Ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, які допоможуть відновленню миру (в Україні – ред.)", - додала дипломат.

На запитання про те, чи можлива зустріч Прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна з Президентом України Володимиром Зеленським на полях ВЕФ у Давосі, Мао відповіла, що інформації про це не має.

Як повідомлялося, 14 січня у Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента Андрія Єрмака.﻿ Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай удруге поспіль пропустив цю зустріч.