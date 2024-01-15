Зеленський прибув з візитом до Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув з робочим візитом до Швейцарії. Про це заявив глава швейцарської дипломатії Ігнаціо Кассіс, повідомляє Європейська правда.

Він опублікував фото зустрічі із Зеленським в аеропорту та слова вітань.

Benvenuto in Svizzera, Signor Presidente

Willkommen in der Schweiz, Herr Präsident

Bienvenue en Suisse, Monsieur le Président

Вітаємо у Швейцарії, пане Президенте@ZelenskyyUa ???????????????????? pic.twitter.com/7ycRkjTIGH — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) January 15, 2024

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що у межах візиту до Швейцарії Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою.

Крім того, він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей – зокрема, з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі анонсували, що Зеленський візьме участь в одному із заходів 16 січня.

Зеленський виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".