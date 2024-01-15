У НАТО прокоментували публікацію Bild про війну з РФ у 2025 році

Матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, грунтується на документі, який є навчальним сценарієм. Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс, повідомляє Європейська правда.

Сартс зазначив, що Bild має у своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є вигаданою ситуацією.

Він спрямований на те, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області.

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони" , – прокоментував Сартс.

Напередодні видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО.

У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.