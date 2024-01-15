У МЗС Польщі не виключають нову хвилю біженців з України

У польському МЗС закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю Rzeczpospolita, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти" , - сказав Шейна.

Він додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.