Зеленський у Давосі зустрінеться з представниками ЄС та НАТО

Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Швейцарії проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, повідомляє Укрінформ.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України" , - заявив президент.

Також Зеленський планує у Берні провести переговори з головами обох палат парламенту Швейцарії, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд. "Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України" , - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі бачення України.