Зеленський у Давосі зустрінеться з представниками ЄС та НАТО
Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Швейцарії проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, повідомляє Укрінформ.
"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", - заявив президент.
Також Зеленський планує у Берні провести переговори з головами обох палат парламенту Швейцарії, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд.
"Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив Зеленський.
Він висловив сподівання, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі бачення України.
"Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України", - зазначив Зеленський.