У Міноборони Німеччини прокоментували статтю Bild про підготовку до війни з РФ

У Бундесвері не коментують резонансне повідомлення німецького таблоїду Bild щодо підготовки НАТО до війни з Росією, але підтверджують, що сприймають російську загрозу серйозно. Про це заявив представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер, повідомляє Укрінформ.

"У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ" , - сказав офіцер.

Водночас Мюллер зазначив, що Бундесвер, звісно, опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких відноситься також загроза з боку Росії. Результати аналізу ситуації відбиваються на складанні планів і підготовки навчань, а також у рішенні розмістити постійний військовий контингент Бундесверу в Литві.

"Ми би не стали розміщувати цю бригаду там ближчими роками, якби загрози не були реальними" , - зауважив Мюллер.

Він підкреслив, що військове керівництво Німеччини серйозно сприймає загрозу, тому проводить різноманітні навчання для підвищення боєготовності Бундесверу. Політикою, у тому числі в рамках НАТО, залишається стримування, нагадав офіцер.

Напередодні Bild оприлюднив пункти ніби таємного документа міністерства оборони ФРН, у якому міститься припущення, що ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року, а в 2025-му може дійти до прямого зіткнення блоку з російськими військами, орієнтовно в районі країн Балтії. Bild підкреслив при цьому, що цей сценарій є легендою навчань НАТО у Балтійському регіоні у 2024 році.