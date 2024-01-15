Поліція почала перевірку за фактом погроз журналісту Ніколову

Поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту, правоохоронці не називають прізвища, але перед цим журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила поліція Києва у Telegram.

"Під час моніторингу в одній із соціальних мереж поліцейські виявили публікацію щодо погроз одному з представників медіа.

Правоохоронці зареєстрували виявлену інформацію до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень".

Повідомляється, що за ваказаним фактом проводиться перевірка.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у себе в Facebook написав, що провокація біля квартири Юрій Ніколов по наявній інформації чітко вкладається в перешкоджання діяльності журналіста (ст 171.2 можливо і 3).

"Стежимо, діятимемо за обставинами" , - зазначив він.

Що було раніше: Перед цим журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати.

Довідково: Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ. Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень".