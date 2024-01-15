Кулеба: Україна переможе незалежно від партійної приналежності майбутнього президента США

Україна переможе незалежно від партійної приналежності наступного американського президента, а допомога країні відповідає стратегічним інтересам США.﻿ Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба польському виданню Układ Sił, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

У нього запитали, чи після виборів президента США буде такою ж, як зараз, підтримка України з боку Вашингтона.

"Історично демократи в США були менш охоче воювати з Росією, але нам пощастило, що є президент Джо Байден, який є демократом і розуміє Україну. Він розуміє, що поставлено на карту, і робить дуже, дуже багато, щоб нам допомогти. Не тільки для нас, а й для світу, який представляють Сполучені Штати" , - заявив міністр.

Однак, за його словами, з іншого боку, історично склалося так, що республіканці завжди були більш готові боротися з Росією, і тенденція бути більш рішучою та наполегливою у зовнішній політиці все ще дуже присутня в Республіканській партії.

"Але в нас є потенційний кандидат-республіканець, пан Трамп, який має різні погляди на відносини з Україною та Росією" , - сказав Кулеба.

Глава МЗС України додав, що хоче не надто спрощувати ситуацію ні для демократів, ні для республіканців, ні в контексті Сполучених Штатів загалом. Тому що, зрештою, річ у тім, що на кону в Україні стоїть набагато більше, ніж сама Україна.