У Повітряних силах показали російський Іл-22 після поразки

За даними Повітряних сил, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 ймовірно вцілів після ураження, але не підлягає відновлюванню, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у Facebook.

"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад.

Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті!"

Полковник ілюстрував свій пост відповідним фото, яке раніше з'явилося в соцмережах.

Як пояснює Ігнат, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для ЗСУ. І до нинішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних сил. Водночас ввечері 14 січня Силам оборони вдалось уразити його та Іл-22 (повітряний командний пункт).

"Одразу дві "жирні" цілі за один раз! Пишаюсь службою в Повітряних силах ЗС України!" , – додає офіцер.

Передісторія: