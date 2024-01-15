У Повітряних силах показали російський Іл-22 після поразки
За даними Повітряних сил, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 ймовірно вцілів після ураження, але не підлягає відновлюванню, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у Facebook.
"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад.
Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті!"
Полковник ілюстрував свій пост відповідним фото, яке раніше з'явилося в соцмережах.
Як пояснює Ігнат, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для ЗСУ. І до нинішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних сил. Водночас ввечері 14 січня Силам оборони вдалось уразити його та Іл-22 (повітряний командний пункт).
"Одразу дві "жирні" цілі за один раз! Пишаюсь службою в Повітряних силах ЗС України!", – додає офіцер.
Передісторія:
- Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, вранці 15 січня цю інформацію частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також джерела "Української правди" у владі.
- Зранку 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.