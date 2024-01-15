Повітряні сили збили російську ракету Х-59 у районі Дніпра
Повітряні сили ЗСУ вдень 15 січня збили авіаційну ракету Х-59 в районі міста Дніпро, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Повітряне командування "Схід"
"Чергову керовану авіаційну ракету Х-59 знищено підрозділом Повітряне командування "Схід" в Дніпровському районі Дніпропетровської області".
Передісторія:
- У Дніпропетровській області лунала повітряна тривога з 15:03 до 15:34. О 15:22 повітряники повідомили про ракету, що летить у напрямку Дніпра.