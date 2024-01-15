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Повітряні сили збили російську ракету Х-59 у районі Дніпра

Повітряні сили збили російську ракету Х-59 у районі Дніпра
Фото: flickr

Повітряні сили ЗСУ вдень 15 січня збили авіаційну ракету Х-59 в районі міста Дніпро, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Повітряне командування "Схід"

"Чергову керовану авіаційну ракету Х-59 знищено підрозділом Повітряне командування "Схід" в Дніпровському районі Дніпропетровської області".

Передісторія: 

  • У Дніпропетровській області лунала повітряна тривога з 15:03 до 15:34. О 15:22 повітряники повідомили про ракету, що летить у напрямку Дніпра.

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