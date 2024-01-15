Кулеба заявив про необхідність альянсу між Україною та Польщею

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна та Польща мають думати над створенням спільного Альянсу в рамках Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю Układ Sił.

"Я вважаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми повинні вже починати думати, це українсько-польський союз в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими" , - сказав Кулеба.

На його думку, Україні та Польщі вже зараз варто задуматись над питанням того, як надалі вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу. Мова йде зокрема про блокування польськими фермерами кордону з Україною та експортом українського зерна.

"Чим глибше ми заглиблюємося в переговори про вступ, тим більше таких питань буде виникати з різних сторін. Поляки та українці повинні не допускати переростання таких ситуацій у проблеми та вирішувати їх швидко та дружньо, оскільки нам уже не вдалося запобігти їх виникненню" , - заявив міністр.

Він також вважає, що як Україні, так і Польщі варто задуматись над тим, що країни будуть разом робити в Європейському Союзі та який буде спільний внесок. Кулеба зауважив, що після вступу України до ЄС вся Східна Європа буде частиною одного європейського політичного проекту, за винятком Білорусі.

"Вперше в історії вся Європа від Лісабона до Києва житиме як одне ціле. Українці та поляки будуть частиною цього великого проекту і матимуть свою роль. Це той вид стратегічної дискусії та партнерства, до якого, на мою думку, ми повинні прагнути" , - сказав він.

Переговори України про вступ до ЄС

Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

14 грудня у Брюсселі відбувся саміт Євроради, під час якого лідери країн-членів спільноти схвалили початок переговорів про вступ України та Молдови в ЄС. Під час голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишив залу засідань і не блокував це рішення. Піти на такий вчинок його змусив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Блокада українського кордону

6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині". Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят, втім вже 4 січня відновили "акцію". Все ж 6 січня було підписано угоду, яка дозволила розблокувати КПП.