Лідер опозиції Німеччини вкотре закликав надати Taurus Україні

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц вкотре закликав уряд надати крилаті ракети Taurus Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

В інтерв'ю порталу Table Media він заявив, що ці ракети могли б зруйнувати Керченський міст – "найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення".

За його словами, федеральний канцлер Олаф Шольц все ще повинен відповісти німецькому народу, чому він не постачає Україні цю зброю.

"Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання", – розкритикував очільника уряду Мерц.

Раніше голова ХДС укотре закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Водночас кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії – позиція, яку федеральний уряд раніше називав неприйнятною.

Повідомляли, що після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.