У Фінляндії хочуть ввести заборону на операції з нерухомістю для росіян

В уряді Фінляндії розглядають можливість введення повної заборони на укладення угод у сфері нерухомості для росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє Uutissuomalainen.

Зазначається, що Хяккянен хоче домогтися повної заборони на операції з нерухомістю для громадян Росії.

За його словами, у цьому питанні необхідно знайти правове рішення.

Хяккянен упевнений, що рішення можуть бути знайдені вже навесні. Він припустив, що обмеження можуть торкнутися умов оренди та перевірки таємниці вже проведених угод з нерухомістю.

Фінляндія та її відносини з Росією

Нещодавно в уряді Фінляндії не схвалили три угоди з нерухомістю в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.

Також влада Фінляндії конфіскувала майно російського вченого і бізнесмена Бориса Альошина. Євросоюз цього літа ввів проти нього санкції.

А російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.