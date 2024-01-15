Міністра оборони США Остіна виписали з лікарні: що відомо

Міністра оборони США Ллойда Остіна сьогодні виписали з лікарні. Деякий час він продовжить працювати з дому, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

"Міністр продовжує добре одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиме сили та виконуватиме свої обов'язки віддалено протягом певного часу, перш ніж повернеться до Пентагону на повний робочий день. Він має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв'язку" , - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку лікарі глави Пентагону заявили, що стан Остіна покращився за час його перебування в лікарні, і його сили відновлюються.

"Під час перебування в госпіталі він пройшов низку медичних тестів і обстежень, а також отримав нехірургічну допомогу для розв'язання своїх медичних проблем, зокрема для усунення тривалого болю в нозі" , - заявили лікарі.

Вони додали, що Остіна виписали додому із запланованою фізіотерапією і регулярним спостереженням. Очікується, що глава Пентагону повністю одужає.

Водночас лікарі заявили, що рак передміхурової залози Остіна вилікували на ранній стадії, і прогноз для нього чудовий. Подальше лікування раку не планується, крім регулярного спостереження після простатектомії.

Госпіталізація Остіна

70-річного Остіна доправили в Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда 22 грудня, і він переніс операцію з лікування раку, який був виявлений раніше в грудні під час планового обстеження.

Через тиждень у нього розвинулася інфекція, і 1 січня його доправили в реанімацію. Байдену і високопоставленим чиновникам адміністрації повідомили про госпіталізацію Остіна тільки 4 січня, а Остін тримав діагноз раку в секреті до вівторка.