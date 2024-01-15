Буданов прокоментував знищення російського літака А-50

Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, ймовірно, вплине на здатність РФ підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово", повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі Financial Times.

"А-50 був збитий і вибухнув… Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі"

За словами Буданова, у Росії є лише вісім А-50 в хорошому стані. Він додав, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність РФ діяти і підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово".

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