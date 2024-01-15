Буданов прокоментував знищення російського літака А-50
Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, ймовірно, вплине на здатність РФ підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово", повідомляє Українська правда.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі Financial Times.
"А-50 був збитий і вибухнув… Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі"
За словами Буданова, у Росії є лише вісім А-50 в хорошому стані. Він додав, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність РФ діяти і підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово".
Що передувало:
- Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, вранці 15 січня цю інформацію частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також джерела "Української правди" у владі.
- Зранку 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.
- За даними Повітряних сил, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 ймовірно вцілів після ураження, але не підлягає відновленню.