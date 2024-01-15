В Ізраїлі неподалік Тель-Авіва стався теракт, є загибла та поранені

В Ізраїлі в місті Раанана, що неподалік Тель-Авіва, у понеділок, 15 січня, стався теракт. В результаті загинула 70-річна жінка, поранено ще щонайменше 17 людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише видання The Times of Israel.

За даними видання, під час нападу нападники захопили щонайменше три автомобілі і протаранили пішоходів у кількох місцях міста. Також вони завдали ножових поранень кільком жертвам.

Ізраїльські силовики повідомляють про двох затриманих.

"Двох підозрюваних звати Ахмед Зідат, 25 років, і Махмуд Зідат, 44 роки, обидва жителі міста Бані-Наїм на півдні Західного берега річки Йордан, недалеко від Хеврона. За даними Шин-Бету, обидва були внесені до чорного списку за нелегальний в'їзд до Ізраїлю в минулому" , – пише видання.

Зазначається, що напад стався в той час, коли в школах закінчувався навчальний день.

Згідно з повідомленнями, один з терористів вдарив ножем водія на вулиці, після чого викрав машину і наїхав на трьох людей. Потім терорист застряг і покинув машину, після чого викрав другий автомобіль і поїхав далі, проїхавши центральною вулицею і протаранивши щонайменше ще одну групу людей, розповіли свідки.

Як пише видання The Jerusalem Post, відповідальність за напад на себе взяло терористичне угруповання ХАМАС.