Російська армія атакувала Нікопольський район дронами та з артилерії
Російська армія гатила по Нікопольщині дронами-камікадзе та з артилерії, є руйнування, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"9 дронів-камікадзе сьогодні спрямував агресор на Нікопольщину. Двічі гатив з артилерії. Від ворожих ударів здригалися райцентр, Марганецька та Мирівська громади".
Понівечені господарські споруди. Минулося без загиблих та постраждалих.
Передісторія:
- Повітряні сили ЗСУ вдень 15 січня збили авіаційну ракету Х-59 в районі міста Дніпро.