Російська армія атакувала Нікопольський район дронами та з артилерії

Російська армія гатила по Нікопольщині дронами-камікадзе та з артилерії, є руйнування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"9 дронів-камікадзе сьогодні спрямував агресор на Нікопольщину. Двічі гатив з артилерії. Від ворожих ударів здригалися райцентр, Марганецька та Мирівська громади".

Понівечені господарські споруди. Минулося без загиблих та постраждалих.

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