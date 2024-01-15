Швейцарія хоче прийняти мирну конференцію щодо України на найвищому рівні

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 15 січня підтвердила наміри країни організувати мирну конференцію щодо України на найвищому рівні, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала на спільній пресконференції.

За словами Амгерд, питання впровадження мирних ініціатив Києва було одним із головних під час її зустрічі з українським президентом.

"Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатись цим питанням, щоб процес миру був успішний", – додала вона.

Президентка Швейцарії сказала, що представники обох країн негайно почнуть підготовку до мирної конференції, і "з нашого боку ми вже призначили людину, яка буде цим опікуватись".

"Швейцарія завжди буде виступати на підтримку тривалого миру. І ми раді, що Швейцарія може зробити в це внесок", – наголосила вона.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.

Очікувалось, що у Давосі відбулась остання зустріч такого рівня перед проведенням Глобального саміту миру.