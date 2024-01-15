У Міноборони назвали терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію

Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд у Верховну раду через декілька тижнів, повідомляє Українська правда.

Про це заявила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова в етері "Єдиних новин".

"Вона (заява – УП) опиниться у ВР у найкоротші терміни, вона має пройти певний шлях погодження в уряді. І я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже близько двох років… Ми розуміємо, що це буде декілька тижнів".

Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроєкту також очікується упродовж тижнів чи більш ніж місяця.

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