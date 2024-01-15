У Міноборони назвали терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію
Нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд у Верховну раду через декілька тижнів, повідомляє Українська правда.
Про це заявила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова в етері "Єдиних новин".
"Вона (заява – УП) опиниться у ВР у найкоротші терміни, вона має пройти певний шлях погодження в уряді. І я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій вже близько двох років… Ми розуміємо, що це буде декілька тижнів".
Калмикова додала, що початок реалізації норм законопроєкту також очікується упродовж тижнів чи більш ніж місяця.
Передісторія:
- 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
- Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі, так само як за ухилення від мобілізації.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.
- 8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
- 12 січня Верховна Рада повернула на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації.