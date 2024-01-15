Росія вдарила по селищу Нью-Йорк: 3 людей поранено, ще 5 під завалами

Російська армія скинула на селище Нью-Йорк на Донеччині 2 авіабомби та вдарила ракетою по житловому будинку, троє людей поранені, ще п’ятеро під завалами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку.

Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди".

Точні наслідки атаки стануть відомі пізніше. На місці працюють рятувальники та поліція.