Маркарова розповіла, на якому етапі перебувають відносини України та США

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, на якому етапі зараз перебуває ситуація з продовженням військової допомоги Україні від Штатів, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона сказала в Українському домі в Давосі.

"Сьогодні у нас поворотний пункт, сьогодні у нас вирішальний момент. Нічого не змінилося в ситуації на фронті – росіяни все ще хочуть нас вбити, а ми все ще абсолютно рішучі в тому, щоб цього їм не дозволити… Ми боремося зі спільним ворогом, який загрожує всім демократичним союзникам. Але з березня ми бачимо такі обговорення у Вашингтоні, що додатковий бюджет і додаткові пакети, які нам були потрібні ще в жовтні не надійшли" , – каже вона.

Маркарова зазначила, що Україна бачить, що 2024 рік буде роком виборів, але демократичні країни мають ухвалювати рішення швидко, оскільки автократичні Іран, Північна Корея, Росія, та ХАМАС показують що вони можуть вчиняти жахливі воєнні злочини. "А як їм можуть протистояти демократії?", запитала Маркарова.