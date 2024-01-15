Міністр оборони Ізраїлю оголосив про закінчення інтенсивної операції на півночі Гази

Інтенсивна фаза наступу Армії оборони Ізраїлю в північній частині Гази завершилася і незабаром завершиться і на півдні, в районі Хан-Юніс, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що бійці ЦАХАЛу проводили операції з меншою інтенсивністю на півночі Гази після розгрому всіх батальйонів терористичного угруповання ХАМАС у цьому районі. Ізраїльські солдати працювали над тим, щоб знайти решту осередків ХАМАСу та вбити або захопити останніх бойовиків.

"На півдні сектора Газа (інтенсивна фаза) скоро закінчиться" , — каже Галлант, маючи на увазі район Хан-Юніс, не вказуючи точні терміни.

"Війська ЦАХАЛу зосереджені на голові змії, керівництві ХАМАС. У рамках цієї дії… бригада Хана Юніса поступово розпадається як бойова сила… Ми також перекрили дороги, які ведуть до Рафаху над і під землею" , — зазначив міністр.

Галант також попередив, що "політична нерішучість може зашкодити ходу військової операції".

"Майбутній уряд у Газі має вирости з Сектора Гази, Газою керуватимуть палестинці. Кінець військової кампанії має бути закріплений політичним актом" , – каже він.

Як повідомлялось, 7 січня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про встановлення повного контролю над північною частиною Гази та розформування північних бригад ХАМАСу.