Залужний провів розмову з генералом США про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном про ситуацію на фронті, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Головнокомандувач ЗСУ.

"Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту.

Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес".

Також Залужний подякував генералу Брауну та всьому американському народу за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.