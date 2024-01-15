Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб, повідомляє Українська правда.
Проце повiдомляє Офіс генпрокурора, заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у Facebook.
"Сьогодні в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка.
Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради".
Депутату було 46 років, чоловік був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади.
За даними Офісу генпрокурора, у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.
Передісторія:
- 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав три гранати.
- Поранень дістали 23 особи, включно з підривником. Пізніше один із поранених помер.
- Сам депутат перебував у реанімації.
- Батрину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.