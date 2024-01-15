Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб, повідомляє Українська правда.

Проце повiдомляє Офіс генпрокурора, заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій у Facebook.

"Сьогодні в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка.

Він постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради".

Загиблий депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка Фото з Facebook Романа тарабія

Депутату було 46 років, чоловік був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади.

За даними Офісу генпрокурора, у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

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