У Херсонській облраді розповіли, як росіяни знущаються з українців в окупації
Росіяни придумали ще один спосіб знущання над українцями, які знаходяться на окупованій території Херсонської області. Їх відмовляються лікувати, повідомляє РБК-Україна.
Про це у своєму Telegram написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Він зауважив, що з приходом росіян медична галузь на тимчасово окупованій частині Херсонської області в дуже критичному стані. В багатьох громадах робота лікарень та амбулаторій - це максимум поміряти тиск та температуру. А ось що стосується оперативного втручання, то це можливе лише в лікарях окупованих Скадовська чи Генічеська.
Однак і там перелік медичних послуг - обмежений. Для важких оперативних втручань - людей направляють до Криму.
"Отримати медичні послуги наші люди можуть лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування. Але, як виявилось, це не завжди "робоча схема", - пише Соболевський.
Адже і в Криму українцям відмовляють у допомозі, заявляючи, що лікування можливе лише в рамках російського поліса медичного страхування. Однак лікарі в Криму і тоді відмовляють у допомозі, аргументуючи це тим, що "поліс працює лише на території Херсонської області". Тобто, послуги треба оплатити. Хочеш бути здоровим - плати.
"Така ситуація - чергове підтвердження того, що тимчасово окуповані території Херсонщини потрібні Росії лише для грабувань і винищення всього живого", - зауважив він.
Новини про паспортизацію РФ
Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.
Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.
Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.