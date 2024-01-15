Сунак: Путін не зупиниться на Україні та у разі успіху піде далі

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак наголосив на потребі підтримувати Україну, оскільки, за його словами, президент РФ Владімір Путін у разі успіху піде далі, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у виступі в парламенті Британії

Ріші Сунак, що Велика Британія не відволікатиметься від допомоги тим, хто бореться з Росією, попри інші конфлікти у світі.

У п'ятницю він приїздив до Києва, щоб провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та виступити в українському парламенті.

Він також оголосив про пакет військової допомоги у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

"Я отримав повідомлення від цієї палати, що ми будемо стояти з Україною сьогодні, завтра і так довго, як це буде потрібно", – сказав він.

"Якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому, а інші зловмисники будуть заохочені", – заявив Сунак.

"Ось чому безпека України – це наша безпека", – наголосив він, отримавши схвальну реакцію парламентарів.

Сунак також наголосив, що Британія будує "нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років".

Як повідомлялося, Ріші Сунак, виступаючи у британському парламенті не став вживати терміну "безпекові запевнення"﻿ щодо угоди з Україною. Натомість він декілька разів повторив про "безпекові зобов’язання" перед Україною.

Як відомо, ця термінологія має важливе політичне значення. Для України згадка про "безпекові запевнення" (security assurances) є токсичною, оскільки саме такий термін містився у назві сумнозвісного Будапештського меморандуму. Саме через це Україна наполягає на ухваленні "безпекових гарантій" – на які, втім, не готові партнери.

Примітно, що текст угоди, оприлюднений у п’ятницю, не містить жодного з цих термінів. Натомість у документі йдеться про "співпрацю у сфері безпеки" і "допомогу у сфері безпеки".