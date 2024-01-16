На кордоні Ізраїлю та Єгипту відбулася перестрілка
За повідомленням ЦАХАЛу, близько 20 підозрілих осіб, деякі з них були озброєні, прибули до кордону з Єгиптом, військові Ізраїлю відкрили по них вогонь, повідомляє Українська правда.
"Солдати ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі, відкрили вогонь у бік озброєних осіб, було зафіксовано влучання", – заявили в ізраїльській армії.
Повідомляється, що підозрілі особи прибули з єгипетської території в напрямку кордону з Ізраїлем, що прилягає до перетину Ніцана.
Згодом стало відомо про поранену військову зі боку Ізраїлю. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, вона отримала легке поранення під час перестрілки, її доставили в лікарню.