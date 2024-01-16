Вибухи у Воронежі: росіяни заявили про атаку українських безпілотників

Вночі 16 січня серія вибухів пролунала над російським Воронежем, повідомляє Українська правда.

За словами місцевих, вони нарахували низку гучних звуків і спалахів в небі над центром міста, а також у двох районах. Є пошкодження, розбиті вікна.

Телеграм-канал Baza пише, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилового. За попередніми даними, після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок.

Російська служба ВВС повідомляє, що прогриміло "близько 10 вибухів".

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив:

"Над Воронежом черговими засобами ППО відбито атаку українських безпілотних літальних апаратів".

Він також заявив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає, лише в одному багатоквартирному будинку ліквідовано загоряння на балконі.

"Ще у двох житлових будинках і низці приватних будинків вибито вікна. Оперативні служби вже працюють на місцях.

Після поквартирного обходу уточнимо кількість і характеристики пошкодженого майна. Усім громадянам надамо допомогу в найкоротші терміни. Ситуацію тримаю на контролі" , - заявляє Гусєв.

Міноборони Росії заявило, що у Воронезькій області було збито три безпілотники.

Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.