Вибухи у Воронежі: росіяни заявили про атаку українських безпілотників
Вночі 16 січня серія вибухів пролунала над російським Воронежем, повідомляє Українська правда.
За словами місцевих, вони нарахували низку гучних звуків і спалахів в небі над центром міста, а також у двох районах. Є пошкодження, розбиті вікна.
Телеграм-канал Baza пише, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилового. За попередніми даними, після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок.
Російська служба ВВС повідомляє, що прогриміло "близько 10 вибухів".
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив:
"Над Воронежом черговими засобами ППО відбито атаку українських безпілотних літальних апаратів".
Він також заявив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає, лише в одному багатоквартирному будинку ліквідовано загоряння на балконі.
"Ще у двох житлових будинках і низці приватних будинків вибито вікна. Оперативні служби вже працюють на місцях.
Після поквартирного обходу уточнимо кількість і характеристики пошкодженого майна. Усім громадянам надамо допомогу в найкоротші терміни. Ситуацію тримаю на контролі", - заявляє Гусєв.
Міноборони Росії заявило, що у Воронезькій області було збито три безпілотники.
Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.