У Воронежі запровадили стан надзвичайної ситуації після вибухів

Вночі 16 січня після серії вибухів і заяв влади в російському місті Воронеж запровадили стан надзвичайної ситуації.﻿﻿ Про це заявив мер Воронежа Вадим Кстенін, повідомляє Українська правда.

У повідомленнях зазначається, що "режим надзвичайної ситуації ввели у Воронежі після атаки українських безпілотних літальних апаратів".

Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.

Нагадаємо, вночі 16 січня серія вибухів пролунала над російським Воронежем. Влада заявила про атаку "українських безпілотників".