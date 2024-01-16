Трамп перемагає на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові – CNN

За даними і прогнозами американських ЗМІ, колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові, повідомляє Українська правда.

CNN зазначає, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

"Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії" , – пише видання.

Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Трамп значно випереджає інших республіканців за ключовими показниками популярності як кандидат у президенти США.