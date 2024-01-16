В ISW проаналізували заяви росіян про ураження російських А-50 та Іл-22
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували російські версії про збиття російського літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М, повідомляє Українська правда.
Українські офіційні особи заявили, що українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командного пункту Іл-22 в ніч на 14 січня.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний опублікував відеозапис польотів, який свідчить про те, що українські сили завдали удару по А-50 та Іл-22 над Азовським морем.
Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Українського державного музею авіації Національного авіаційного університету, заявив, що втрата А-50 і членів його екіпажу "дуже болюча" для Росії, оскільки значна частина екіпажу А-50 є вузькоспеціалізованою і повинна пройти кількарічну підготовку.
Південне оперативне командування Збройних сил України заявило, що до цього удару Росія мала на озброєнні лише три літаки А-50 з шести, які перебували на озброєнні.
Водночас російський інформаційний простір в основному заперечував, що українські сили збили літак А-50, натомість "дивним чином" стверджував, що літак був знищений "дружнім вогнем" російської протиповітряної оборони.
Аналітики вказують, що А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою.
Російське джерело, яке спеціалізується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. У звіті зазначають, що нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов, має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.
Експерти інституту кажуть: незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в якості протиповітряної оборони мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління.
Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є дотичним до невстановленої російської структури безпеки, стверджує, що невстановлені російські суб'єкти створили "качку" (російський термін для неправдивої заяви) про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.
"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", – ідеться в огляді.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має жодної інформації про збитий літак, і порекомендував журналістам уточнити інформацію про це в Міністерстві оборони Росії.
"На момент публікації цієї публікації Міністерство оборони Росії не зробило офіційної заяви з приводу інциденту", – кажуть аналітики.
Ключові висновки ISW за 15 січня
- Українські офіційні особи оголосили, що українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і серйозно пошкодили літак повітряного командування Іл-22 в ніч на 14 січня.
- Представник української розвідки підтвердив, що російські війська можуть нарощувати сили зі швидкістю, що дорівнює російським щомісячним втратам особового складу, що узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська здатні проводити регулярні ротації на оперативному рівні в Україні.
- Скібіцький зазначив, що міжнародні санкції обмежують російське виробництво ракет і безпілотників, оскільки російські війська, ймовірно, продовжують адаптувати свої ударні ракетні комплекси і безпілотники, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону.
- Німецьке видання BILD повідомило про секретні німецькі документи, що описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО і Росією. Розробка таких сценаріїв, які зазвичай засекречені, є нормальним завданням для професійних військових штабів.
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії 15 січня, щоб обговорити аспекти українського мирного плану та підтримку України зі світовими лідерами на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з 15 по 19 січня.
- Північнокорейська делегація на чолі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сонг Хуї прибула до Москви 14 січня з офіційним державним візитом до Росії, який триватиме з 15 по 17 січня.
- Росія та Іран готуються до підписання Великого міждержавного договору для подальшого розвитку російсько-іранського військово-технічного співробітництва.
- Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику військових дій Росії в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року.
- Російські війська здійснили підтверджені просування на захід від Донецька та поблизу Кринок на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
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- Головне управління військової розвідки України заявило, що українські сили опору підірвали російський військовий автомобіль УАЗ "Патріот" в окупованому Мелітополі Запорізької області, в результаті чого четверо російських військовослужбовців отримали поранення, а невизначена кількість особового складу загинула.