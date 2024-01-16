Росія за добу втратила понад 1000 військових і 30 артсистем – Генштаб

За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1100 військових, 24 танки, 36 бронемашин, 30 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали: