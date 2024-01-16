Росія за добу втратила понад 1000 військових і 30 артсистем – Генштаб
За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1100 військових, 24 танки, 36 бронемашин, 30 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 372 090 (+1 110) осіб,
- танків − 6 113 (+24) од,
- бойових броньованих машин − 11 358 (+36) од,
- артилерійських систем − 8 801 (+30) од,
- РСЗВ − 961 (+3) од,
- засобів ППО − 653 (+3) од,
- літаків − 331 (+2) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 877 (+12) од,
- крилатих ракет − 1 816 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 731 (+33) од,
- спеціальної техніки − 1 365 (+9) од.