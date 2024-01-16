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Росія за добу втратила понад 1000 військових і 30 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила понад 1000 військових і 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1100 військових, 24 танки, 36 бронемашин, 30 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 372 090 (+1 110) осіб,
  • танків − 6 113 (+24) од,
  • бойових броньованих машин − 11 358 (+36) од,
  • артилерійських систем − 8 801 (+30) од,
  • РСЗВ − 961 (+3) од,
  • засобів ППО − 653 (+3) од,
  • літаків − 331 (+2) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 877 (+12) од,
  • крилатих ракет − 1 816 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 731 (+33) од,
  • спеціальної техніки − 1 365 (+9) од.

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