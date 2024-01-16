Держдеп США засудив повітряні удари Ірану по території Іраку

Сполучені Штати відреагували на вечірній ракетний удар Ірану по іракському Ербілю, назвавши його безвідповідальним. Відповідну заяву опублікував Держдеп США, повідомляє Європейська правда.

Державний департамент рішуче засудив удар та висловив співчуття родинам загиблих людей.

"Ми виступаємо проти безвідповідальних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність в Іраку. Підтримуємо зусилля влади Іраку та регіональної влади Курдистану задля втілення прагнень іракського народу" , – йдеться у заяві.

Нагадаємо, революційна гвардія Ірану пізно ввечері 15 січня заявила, що атакувала балістичними ракетами "шпигунські центри" і "антиіранські терористичні групи" поблизу північного іракського міста Ербіль.