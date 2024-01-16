У Повітряних силах розповіли про наслідки збиття літака А-50

У Повітряних силах пояснюють, що втрата одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не може кардинально вплинути на розклад сил із застосуванням авіації на фронті, однак безперечно є серйозною втратою та ймовірно змусить Росію поводитися в небі обережніше.﻿﻿ Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Українська правда.

Ігнат нагадав, шо А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення, який сканує територію нашої держави (виявляє повітряні цілі) – до 600 км углиб, покликаний в тому числі, забезпечувати роботу власної тактичної авіації. Зазвичай він працює в зв’язці з повітряним командним пунктом Іл-22М

Ці борти допомагають противнику управляти діями своїх військ та сил.

Речник Повітряних сил зазначає, що Росія володіє значним "авіапарком" з багатьма повітряними засобами ураження, але, звісно, кожна успішна спецоперація Сил оборони України приводить до певних змін у тактиці ворога.

До прикладу Ігнат нагадав, що Повітряним силам вдалося "підловити" п’ять бортів на півночі та три російські винищувачі, що тероризували керованими авіабомбами поблизу лінії фронту на Південному напрямку. Після цього противник остерігається підлітати ближче до лінії зіткнення.

"У Повітряних сил з’явилися можливості завдавати таких ефективних ударів, тож агресор, імовірно, буде поводитись обережніше. Звісно – це серйозний удар по авіації РФ, а головне – по іміджу російського режиму. Втрата такого борта як А-50 ймовірно мала місце вперше в історії.