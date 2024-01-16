Болгарія вкладе 6 млрд євро на інфраструктуру для розгортання сил НАТО

Болгарія інвестує 6 мільярдів євро в інфраструктуру, яка в разі потреби допоможе розгорнути сили НАТО на східному фланзі, але також може бути використана для цивільних потреб. Про це заявив міністр оборони Тодор Тагарев, повідомляє Європейська правда.

Наразі на болгарській території перебуває багатонаціональна бойова група НАТО під італійським командуванням, яка налічує близько 1 000 військовослужбовців.

Планується розширити контингент до 1 500 осіб і побудувати військову базу для потреб НАТО на півдні Болгарії, що дозволить сформувати бригаду.

"Розгортання багатонаціональної бойової групи НАТО на нашій території обговорювали десятки і сотні разів.

Під час мого візиту до США (минулого тижня) ми говорили про те, як (нам) найкраще забезпечити необхідну інфраструктуру як приймаючій країні, і як США можуть допомогти нам, щоб ми могли використати наявні міжнародні фонди співфінансування для її будівництва" , – сказав Тагарев в інтерв'ю bTV.

Болгарія має двосторонню угоду зі США про спільне використання чотирьох болгарських військових баз.

Інвестиції в розмірі 6 мільярдів євро не пов'язані з оборонним бюджетом і будуть використані для розвитку дорожньої та залізничної інфраструктури, щоб допомогти швидко розгортати військові формування в разі потреби, сказав Тагарев.

Міністр говорив про нові автомобільні та залізничні шляхи, здатні забезпечити швидке розгортання військ союзників, а також про нафтопроводи, газопроводи та нові склади.

"Ми працюємо над усіма цими питаннями, і не лише в межах компетенції Міністерства оборони" , – пояснив Тодор Тагарев.

За словами міністра, є плани, що "всі бойові групи з країн східного флангу НАТО виростуть до бригадних бойових груп – тобто, приблизно до 5 000 осіб.

"Це станеться тоді, коли це буде потрібно, ми не маємо чіткого графіку на цей момент. Ми повинні бути готові забезпечити умови, коли це станеться" , – сказав він.

За останні кілька років Болгарія зробила відносно великі інвестиції у свої збройні сили, намагаючись замінити старе радянське обладнання.

Країна придбала нові винищувачі F-16 Block 70 за $2,4 млрд, 200 американських бойових машин піхоти Stryker за $1,1 млрд і будує два нових патрульних кораблі. Тагарев пояснив, що Болгарія стане регіональним центром з ремонту та обслуговування бойових машин Stryker.

Інші проєкти включають посилення берегової охорони, будівництво нових військових радарів і навіть купівлю підводних човнів.