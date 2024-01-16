Зеленський зустрівся з генсеком НАТО у Давосі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у швейцарському Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Про це Зеленський написав﻿ у соцмережах.

"Обговорили багато важливих питань. Ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні, робота з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО" , – йдеться в дописі.

Президент також подякував Столтенбергу за "стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення".

Нагадаємо, 15 січня Володимир Зеленський розпочав робочий візит у Швейцарії. Зокрема він зустрівся з президенткою Швейцарії.