В "Укренерго" оцінили, чи можливий повторний блекаут в Україні

Гарантувати, що не буде повторного блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні.﻿ Про це заявив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє Економічна правда.

"Ми розуміємо, що в нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з Південної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії" , – наголосив Зайченко.

Він додав, що хакерські атаки росіян на диспетчерський центр відбувають щоденно, сотнями. Однак завдяки потужній команді з кіберзахисту, жодної успішної атаки не було.

Водночас Зайченко наголосив, що наразі в Україні зростає споживання електроенергії як з боку промисловості, так і з боку населення.

"Учора (інтерв’ю записане 11 січня – ред.) у нас був черговий рекорд споживання з початку війни. Цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам. Перше – була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули.

Друге – через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС" , – зазначив головний диспетчер "Укренерго.

Третій чинник, за його словами, – негода, через яку 10 січня було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават.