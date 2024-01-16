Рада сьогодні розгляне законопроєкт про електронний військовий квиток

Верховна Рада 16 січня розглядатиме законопроєкт, який сприятиме цифровізації Сил оборони. Про це заявили в міністерстві оборони, повідомляє Ліга.net.

За словами чиновників, реалізація положень документа сприятиме швидкому збору військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Законопроєкт надає Міноборони можливість посилювати кіберзахист та право розміщувати свої IT-системи у військових хмарних сховищах НАТО.

Завдяки цьому буде звільнено системи протиповітряної оборони, які захищають дата-центри від ракетних ударів — їх застосують для прикриття об'єктів військової та критичної інфраструктури.

Також буде прискорено та розширено доступ Сил оборони до розвідданих союзників, прискориться розробка нових бойових систем та електронних сервісів, посилиться захист даних від кібератак росіян.

Ініціатива передбачає вдосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема, щодо взаємодії між реєстрами — це запровадить можливість створення та використання цифрового військово-облікового документа.

Закон створить реєстр військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби транспорту, що дасть змогу забезпечити надання онлайн-послуг військовим.

Буде створено портал електронних послуг для військових та військовозобов'язаних, статус учасника бойових дій можна буде отримати онлайн.

У МО зазначили, що підтримують законопроєкт разом із Генеральним штабом, та висловили надію на позитивне голосування парламентом.