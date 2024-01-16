На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації сімей з дітьми – ОВА

У Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації сімей з дітьми.﻿﻿ Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

До евакуації закликаємо сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах: Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади; Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади" , – повідомив Синєгубов.

Синєгубов повідомив, що всіх евакуйованих забезпечать житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Охочі евакуюватися можуть телефонувати за номером 0-800-33-92-91.