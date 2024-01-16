У вівтор﻿ок вранці до України з візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Про це заявили у Верховній Раді, повідомляє Європейська правда.

На вокзалі Мієріню зустріла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк. Вона відзначила, що це перший офіційний візит Мієріні в Україну.

"Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами" , – зазначила Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Мієріня заявляла, що російська агресія є глобальною загрозою, відповідь на яку також має бути глобальною.