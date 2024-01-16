Трамп заявив, що може "швидко зупинити" війну в Україні

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "дуже добре знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського, повідомляє Ліга.net.

"Ситуація з Україною дуже жахлива. І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу поговорити з ними, і ми розв'яжемо цю проблему дуже швидко" , – сказав він.

За словами Трампа, його "добрі відносини" з Путіним – це "дуже добре, а не погано". 45 президент США переконаний, що Росія ніколи б не напала на Україну, якби він залишився при владі.

"Тепер у вас є всі ці смерті, набагато більші, ніж люди думають, цифри набагато більші, ніж будь-хто міг навіть подумати. Ви дізнаєтеся це найближчими роками, коли вони знесуть ці величезні будівлі в Україні – там, під завалами, досі тисячі людей. Це так сумно" , – резюмував Трамп.

Згідно з попередніми результатами голосування, Трамп лідирує серед претендентів у кандидати на пост президента від Республіканської партії на первинних виборах в Айові після завершення підрахунку майже 50% округів.