Маск хоче збільшити свій пакет акцій в Tesla до 25%

Гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск, який також володіє соцмережею X заявив, що хоче отримати близько 25% пакета акцій у своєму бізнесі з виробництва й продажу електромобілів, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними в останній фінансовій звітності компанії за третій квартал 2023 року, Маск уже володіє приблизно 13% Tesla або приблизно 411 мільйонами акцій з 3,19 мільярда акцій компанії.

Це велика частка, особливо враховуючи те, що Маск продав частину своїх акцій Tesla на десятки мільярдів доларів у 2022 році в основному для фінансування викупу компанії Х (колишній Twitter) за 44 мільярди доларів США.

Тепер Маск прагне ще більше контролювати Tesla, аби більше впливати на розвиток компанії та протистояти іншим інвесторам.

"Мені незручно займатися ростом Tesla, щоб вона стала лідером у галузі ШІ та робототехніки, не маючи 25% голосів. Досить, щоб бути впливовим, але не настільки, щоб мене не можна було скинути" , - написав він у понеділок у соцмережі Х.

У Tesla не відразу відповіли на запит про коментар.