Євросоюз проведе аудит поставок зброї в Україну – FT

До 1 лютого Європейська служба зовнішніх звʼязків (EEAS) хоче провести аудит поставок зброї країнами ЄС в Україну, з тим, щоб він був представлений на саміті лідерів ЄС.﻿ Про це пише Financial Times із посиланням на трьох європейських дипломатів, повідомляє Економічна правда.

Аудит проводиться після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца порівняти військові постачання країн ЄС в Україну. Шольц назвав надто маленькими ті обсяги постачання зброї Україні, які більшість країн-членів запланували на 2024 рік, та закликав збільшити допомогу й визначитися з цими планами до саміту ЄС.

Цей заклик до більшої прозорості підтримують високопосадовці в Брюсселі, які вважають, що деякі країни можуть надати більше зброї у критичний момент конфлікту.

Висновки планується підготувати до саміту лідерів ЄС, що запланований на 1 лютого.

Аудит EEAS, яку очолює Жозеп Боррель, буде опиратися на матеріали, надані державами ЄС у відповідь на запити.

При цьому, як стверджують джерела, деякі країни не бажають ділитися повними даними.