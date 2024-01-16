Війська РФ знову обстріляли ТЕС на Донеччині – Міненерго
Російські війська знову обстріляли теплоелектростанцію у Донецькій області. Про це заявили в міністерстві енергетики України, повідомляє Укрінформ.
“Під ворожий обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області. Потерпілих немає, триває огляд стану обладнання”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через технічні причини сталося займання обладнання на одній із прифронтових ТЕЦ, потерпілих немає, станція працює у звичайному режимі.
Загалом в енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається, але для покриття збільшеного споживання активно задіяні ресурси гідрогенерації.