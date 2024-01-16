Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру"

Ізраїль уперше відправив делегатів на зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників щодо української Формули миру в Давосі. Про це The Times of Israel заявили в Офісі премʼєр-міністра Ізраїлю, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що на зустрічі були два представники Ради національної безпеки, і таким чином Ізраїль був однією з 83 країн, присутніх на обговоренні Формули миру Президента Зеленського.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський також поінформував у соцмережі X, що Ізраїль вперше відправляв делегацію на зустріч щодо Формули миру.

Як повідомлялося, 14 січня в Давосі, перед початком Всесвітнього економічного форуму, відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.