Зеленський у Давосі зустрівся з прем'єр-міністром Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту в Давос провів зустріч з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, який обійняв посаду в листопаді, повідомляє Європейська правда.

Зеленський зауважив, що подякував Фрідену за підтримку Люксембургу, в тому числі на шляху України до ЄС та за рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.

"Я поінформував про ситуацію на фронті та першочергові оборонні потреби України. Ми обговорили подальшу співпрацю, включаючи фінансову допомогу Україні, арешт заморожених російських активів та "мирну формулу", – зазначив президент.

Зеленський і Фріден відзначили успішне проведення четвертої зустрічі радників з питань "мирної формули" в Давосі. Український президент запросив Люксембург зробити свій внесок у підготовку до Глобального саміту миру.

I met with Prime Minister @LucFrieden and thanked for Luxembourg's support, including for Ukraine’s path to the EU and the decision to approve €50 billion Ukraine Facility.



I informed about the battlefield situation and Ukraine’s priory defense needs. We discussed continued… pic.twitter.com/5XFxBsYx1M — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2024

Люксембург був серед держав, які виступали за початок переговорів про членство України в Євросоюзі.

У серпні минулого року Люксембург приєднався до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" України.

Попередній прем’єр Люксембургу Ксав’є Беттель під час повномасштабного вторгнення Росії відвідував Україну з візитом солідарності.

У червні 2022 року президент Зеленський заявляв, що 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив українським захисникам і захисницям.