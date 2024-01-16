Оборонні підприємства зможуть бронювати працівників без обмежень за кількістю

Кабінет міністрів дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень за кількістю, навіть якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність. Про це заявили у міністерстві економіки, повідомляє ЛігаБізнес.

"Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги" , – сказав заступник міністра Ігор Фоменко.

Зміни передбачають, що військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості.

Відповідні зміни будуть внесені в постанову №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.