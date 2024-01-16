Зеленський: Іран та КНДР використовують безумство Путіна

Нинішні друзі російського диктатора Володимира Путіна, які перебувають у Тегерані та Пхеньяні, просто використовують його безумство. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

"Навіть нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його безумство, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб їм платити" , - йдеться у заяві.

За словами президента, всі ми, сьогодні, навіть більше, ніж учора, маємо інвестувати в наближення миру - миру, який є одночасно справедливим і стабільним.

"Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули - не нагнітайте ситуацію! Ми закликали до активних дій і санкцій для запобігання розширенню війни. Нам сказали: не нагнітайте ситуацію. І після 24 лютого ніщо не нашкодило нашим коаліціям більше, ніж ця концепція" , - сказав президент.

Також Зеленський додав, що всі у вільному світі мають бути непохитними в досягненні наших бажань, дій і цілей, точно так само, як Путін відверто говорить про свої приречені амбіції.

Президент нагадав, що українці почали свій захист у той час, коли в Україну майже ніхто у світі не вірив. Але ми помінялися ролями так, що тепер світ перестав вірити в Росію.