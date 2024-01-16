Рада не змогла запровадити штрафи за порушення комендантської години

Верховна Рада не змогла ухвалити в другому читанні законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, повідомляє Укрінформ.

Народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк заявив, що за ухвалення відповідного документа в другому читанні проголосували 214 парламентарів за мінімально необхідних 226.

Железняк додав, що законопроєкт “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану” (№10195) буде розглянуто в повторному другому читанні.

Проєкт закону передбачав встановлення таких штрафів: за порушення заборони перебування під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток чи посвідчень — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення аналогічного правопорушення впродовж року — від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану — від трьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення повторного правопорушення протягом року — від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ці положення не застосовуються у випадках прямування громадян до або з укриттів у зв'язку з повітряною тривогою, надання медичної допомоги або супроводження поранених чи тяжкохворих людей, здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.