В "Укренерго" розповіли, як вдалось уникнути відключень електроенергії цієї зими

Цю зиму Україні вдалось пройти без відключень електроенергії завдяки співпадінню багатьох факторів, серед яких зниження споживання через тривоги, достатня генерація тощо, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю ЕП.

За його словами, економіка відновлюється, а це означає зростання споживання з боку промисловості та населення. 11 січня в Україні був був черговий рекорд споживання з початку війни, але цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам.

"Перше – була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге – через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС. Третє – негода, через яку вчора було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават. Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити" , - розповів Зайченко.

Також диспетчер "Укренерго" окремо відзначив, що також балансувати енергосистему "допомагають" ранкові тривоги. Під час тривог споживання падає – приблизно на 300 мегават.

За його словами, фактично Україна була на краю до введення обмежень споживання.

"Бог з погодою допоміг, "Укргідроенерго" більше виробило, ракетна небезпека знизила споживання, через негоду знеструмлені населені пункти. Це недобре для споживачів, але "плюс" для балансування системи.